Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:40
Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yol kontrolü yaparken 3 aracı durdurdu.

Araçlardaki aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.


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