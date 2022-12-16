Sakarya'da aile dehşeti: Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.T. ise gözaltına alındı.
Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde, 16 Aralık Perşembe gecesi iddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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