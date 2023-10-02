Sakarya'da dehşet! Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü
Sakarya’nın Karasu ilçesinde K.M.Ç., sokakta tartıştığı boşandığı eşinin kardeşini tabancayla vurarak öldürdü, yanında bulunan 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında K.M.Ç. ile boşandığı eşinin erkek kardeşi Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi nedenlerden dolayı sokak ortasında tartışma yaşandı. Davulcuoğlu’nun yanında bulunan iki kişinin de araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
K.M.Ç., belinden çıkardığı tabancayla eski kayınbiraderi ile yanında bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Davulcuoğlu ve yanında bulunan G.D. (23) ile M.F.Y., ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Doğukan Davulcuoğlu doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirdi. Tedavisine devam edilen yaralılardan M.F.Y’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan zanlı K.M.Ç’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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