Sakarya’da denizde çocuk cesedi bulundu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:21

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yurttaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Konun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde duran kişinin erkek cesedi olduğunu tespit etti. Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, kimliği belirlenemeyen cesedin, 17 Eylül günü denizde kaybolan 14 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğa ait olduğu değerlendiriliyor.