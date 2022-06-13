Sakarya'da dolmuşta 26 yaşındaki kadını taciz eden şahısla ilgili yeni gelişme
Sakarya’da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki kadın, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, dolmuştan inerek uzaklaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki kadın, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı. Durum üzerine cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı. Bu esnada ise adam hemen dolmuştan inerek uzaklaştı.
Kadının telefon kaydında, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya" dediği, o esnada ise şüphelinin, “Çekme beni, bırak” diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.
"YANINA KAR KALMASIN!"
Tacize uğradığını iddia eden kadın, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın” diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Gencin şikâyeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi. Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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