Sakarya'da fındık fabrikasında yangın: Alevler havadan görüntülendi

Sakarya’nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi

Sakarya'da fındık fabrikasında yangın: Alevler havadan görüntülendi
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AA/DHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 12:27

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale eden ekipler, fabrikada bulunan fındıklar ile yanıcı maddeleri iş makineleriyle dışarı taşıdı.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Etiketler: #Karasu #fındık #Yangın

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