Artan araç yangınları korkutuyor: İşte alınması gereken önlemler

Trafikte artan araç yangınları endişe yaratıyor. Uzmanlar, düzenli bakım yapılması, elektrik tesisatının kontrolü ve araç içinde çakmak, deodorant gibi yanıcı maddelerin bırakılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Artan araç yangınları korkutuyor: İşte alınması gereken önlemler
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:07

Son günlerde trafikte artan araç yangınları dikkat çekerken, uzmanlardan araç sahiplerine önemli uyarılar geldi. Özellikle LPG sistemleri, elektrik arızaları ve araç içinde bırakılan yanıcı maddelerin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken oto tamir ustası Oktay Kanat, bu tür yangınların düzenli bakım ve basit önlemlerle büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.

BAKIMI AKSATMAYIN, YANICI MADDELERİ ARAÇTA BIRAKMAYIN

Araç yangınlarının en sık görülen nedenlerinden birinin elektrik tesisatından kaynaklandığını belirten Kanat, şu ifadeleri kullandı:

"Araç yangınlarını önlemek için periyodik bakımların düzenli yapılması gerekir. LPG’li ya da benzinli araç sahipleri sistem kontrollerini ihmal etmemeli, elektrik tesisatları kontrol edilmeli ve LPG boruları iki yılda bir değiştirilmeli. Ayrıca çoğu araç sahibi bir sorun yaşanmadıkça şarj dinamosuna baktırmaz, ancak şarj dinamosu kaynaklı yangınların önüne geçmek için de düzenli bakım şart."

YAZ AYLARINDA RİSK ARTIYOR

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araç içindeki tehlikeli maddelerin daha büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Kanat, şu uyarılarda bulundu:

"Araç içi sıcaklığı dış ortamdan çok daha yüksek olur. Bu ortamda bırakılan çakmak, deodorant gibi basınçlı spreyler güneş ışığına maruz kaldığında aşırı ısınarak patlamalara ve yangına neden olabilir. Bu yüzden araç sahipleri, bu tür yanıcı ve patlayıcı ürünleri araçlarında kesinlikle bırakmamalı."

HAYVANLAR DA RİSK OLUŞTURUYOR

Kış aylarında ise motor bölgesine giren hayvanların kabloları kemirmesi sonucu kısa devrelerin yaşanabileceğini ifade eden Kanat, bunun da ciddi yangınlara yol açabileceğini söyledi.

Araç sahiplerinin yaz ve kış aylarına girerken düzenli bakım yaptırarak, hem can hem mal güvenliği açısından büyük bir riskin önüne geçebileceğini hatırlatan Kanat, "Unutulmamalı ki küçük ihmaller büyük felaketlere yol açabilir" dedi.


Etiketler: #araç #Yangın

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