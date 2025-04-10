Sakarya'da tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya döndü: 1 ağır yaralı
Sapanca ilçesinde, grup içinde çıkan kavgada bıçaklanıp tabancayla vurulan Y.K., ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi'nde sahil yolunda gece saatlerinde bıçaklı bir kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sahil şeridinde 7 kişilik grup içerisinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgada dönüştü. Kavgada Y.K. (41) adlı kişi bıçaklandı, tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Y.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Y.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P.’yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.
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