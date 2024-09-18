Sakarya'da yangın paniği: 2 katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da yangın paniği: 2 katlı ahşap ev, depo ve ahır yandı
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AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 08:30

Köprübaşı Mahallesi 3536. Sokak'ta Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE YAYILDI

Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı.

Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.


Etiketler: #Anız yangını #çatı yangını #Yangın

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