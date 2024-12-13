Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:49

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşturdu. Kent genelinde dünden bu yana süren yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra başlayan kar yağışı, kış manzaraları oluşturdu. Doğal güzelliklerle çevrili bölge, karla kaplanan görüntüsüyle havadan da kayıt altına alındı.

Kar yağışıyla birlikte bölgedeki kış atmosferi, ziyaretçiler ve doğaseverler için etkileyici bir görsel şölen sundu.


Etiketler: #kar yağışı #sakarya

İlgili Haberler

Sakarya'da faciadan dönüldü: TIR, taş kırma makinesinin altında kaldı

Sakarya'da faciadan dönüldü: TIR, taş kırma makinesinin altında kaldı
13 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

13 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
12 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

12 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler