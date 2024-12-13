Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:49

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:49

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşturdu. Kent genelinde dünden bu yana süren yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra başlayan kar yağışı, kış manzaraları oluşturdu. Doğal güzelliklerle çevrili bölge, karla kaplanan görüntüsüyle havadan da kayıt altına alındı.

Kar yağışıyla birlikte bölgedeki kış atmosferi, ziyaretçiler ve doğaseverler için etkileyici bir görsel şölen sundu.