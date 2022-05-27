Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkıştı
Gaziantep’te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan Suriye uyruklu Vahid E. (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid E., saklanmak için parktaki çöp kovasına girdi.
2 SAATTE KURTARILDI
Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.
Yakınlarının da çocuğu çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Vahid E.'nin yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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