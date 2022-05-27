Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkıştı

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:30

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid E., saklanmak için parktaki çöp kovasına girdi.

2 SAATTE KURTARILDI

Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.

Yakınlarının da çocuğu çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Vahid E.'nin yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.