Salda Gölü'nde boğulan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 13:25

Güncelleme: 02.07.2023 - 13:29

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Erol-Ayşegül Kılıç çifti, dün 3 çocuğu ile birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na gitti.

Edinilen bilgiye göre; İlayda (13), Mehmet (11) ve Durdu Naz (8) serinlemek için göle girdi. Üç kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler, yardıma koştu. Mehmet ile Durdu Naz çıkartılırken, İlayda suda kayboldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve cankurtaranlar sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 10 METRE DERİNLİKTE BULUNDU!

İlayda'ya ulaşamayan ekipler, Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikteki balçıkta cansız bedenini buldu.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılıç'ın cenazesi, babası ile annesine teslim edildi. Kızlarını kaybeden anne ve baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze aracının kapısına başını yaslayan anne Kılıç, gözyaşı döktü. Kılıç, kızının cenazesi araca konulduktan sonra da "Ah benim kuzum" diyerek feryat etti.