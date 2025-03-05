Şampuanın da sahtesini yaptılar! Gaziantep'te operasyon: Tam 61 bin 490 adet...

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:06

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Oğuzeli ilçesinde bir depoda sahte markalı şampuan üretildiği belirlendi.

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Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 61 bin 490 sahte markalı şampuan, 7 bin 240 sahte markalı saç kremi, 1 milyon 850 bin sahte marka etiketi ve 12 bin sahte marka ambalajı ele geçirdi.

Operasyonda M.E.D. ve C.K. gözaltına alındı.