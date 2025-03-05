Şampuanın da sahtesini yaptılar! Gaziantep'te operasyon: Tam 61 bin 490 adet...
Gaziantep'te 61 bin 490 sahte markalı şampuan ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Oğuzeli ilçesinde bir depoda sahte markalı şampuan üretildiği belirlendi.
2 GÖZALTI
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 61 bin 490 sahte markalı şampuan, 7 bin 240 sahte markalı saç kremi, 1 milyon 850 bin sahte marka etiketi ve 12 bin sahte marka ambalajı ele geçirdi.
Operasyonda M.E.D. ve C.K. gözaltına alındı.
Etiketler: #sahte #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!