Samsun Atakum ilçesinde kültür merkezi isimsiz kaldı
Samsun’da Atakum Belediye meclisinde, Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nin adı 'Hasan Ali Yücel' olarak değiştirilmesi AKP ve MHP’li oylarıyla kabul edilmedi.
Samsun’da Atakum Belediyesi tarafından “Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi” adı verilen sosyal tesisteki tabela kaldırıldı. Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin bulunduğu binaya da ‘Hasan Ali Yücel’ isminin verilmesine AKP ve MHP’li meclis üyeleri Yücel için ‘siyasi bir kimlik’ diyerek karşı çıktı.
AKP’li meclis üyeleri kültür merkezine Vedat Türkali isminin verilmesi ile ilgili meclis karar bulunmadığı gerekçesiyle tabelanın kaldırılması için önerge verdiler. AKP’li meclis üyelerinin önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. Sosyal tesisteki tabela söküldü, salon isimsiz kaldı. Haziran ayında yapılacak meclis toplantısında sosyal tesise “Atakum Belediyesi 19 Mayıs Çok Amaçlı Salon” adı verilmesi gündeme gelecek.
Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin bulunduğu binaya da “Hasan Ali Yücel” adı verildi. AKP ve MHP’li üyeler, Köy Enstitüleri kurucusu Hasan Ali Yücel için “Siyasi bir kimlik” diyerek ‘hayır’ oyu verirken, teklif CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ‘evet’ oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.
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