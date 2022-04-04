Samsun Cumhuriyet Meydanı'na düzenleme
Samsun’daki Cumhuriyet Meydanı’nda iki yıldır yurttaşlara hizmet veren dijital gösterim merkezi kaldırıldı. Siyasi partilerin miting alanı olarak da kullandığı meydandaki değişiklik erken seçim tartışmalarına neden oldu.
Samsun’daki Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık iki yıl boyunca yurttaşlara hizmet veren dijital gösterim merkezi kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, çadırın Samsun’daki etkinlik süresini tamamlandığı için söküldüğünü söyledi. Ancak siyasi partiler tarafından miting alanı olarak da kullanılan meydandaki değişiklik “Erken seçim hazırlığı mı?” tartışmalarına neden oldu. İletişim Başkanlığı tarafından birçok ilde kurulan dijital gösterim merkezlerinde tarihi olaylar ve ülkedeki gelişmeler yayımlanıyordu. Dijital gösterim merkezi, daha önce Bursa, Çanakkale, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da da açılmıştı.
İlgili Haberler
- Samsun'da feci olay! Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü
- Samsun’da şeker vurgunu
- Samsun'da uzman doktoru tehdit eden hasta yakınına ceza
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas sosyal medyadan yalanladı!
- Fenerbahçe'den adalet açıklaması!
- Inter Juventus'u Çalhanoğlu ile yıktı!
- Şampiyonluk geliyor, hazırlanın
- Beşiktaş daha da iyi olacak
- CHP’den müzik yasağı için ‘garantörlük’ çağrısı
- İstanbul’da seçmenin nabzı tuttuldu
- Samsun'da meydan düzenlemesi
- Casusluğa karşı Türkiye ve Azerbayca işbirliği
- Sayıştay ortaya çıkardı