Samsun Cumhuriyet Meydanı'na düzenleme

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Samsun’daki Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık iki yıl boyunca yurttaşlara hizmet veren dijital gösterim merkezi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, çadırın Samsun’daki etkinlik süresini tamamlandığı için söküldüğünü söyledi. Ancak siyasi partiler tarafından miting alanı olarak da kullanılan meydandaki değişiklik “Erken seçim hazırlığı mı?” tartışmalarına neden oldu. İletişim Başkanlığı tarafından birçok ilde kurulan dijital gösterim merkezlerinde tarihi olaylar ve ülkedeki gelişmeler yayımlanıyordu. Dijital gösterim merkezi, daha önce Bursa, Çanakkale, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da da açılmıştı.