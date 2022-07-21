Samsun'da 10 yaşındaki çocuğun kopan ayağı yerine dikildi
Samsun'da 10 yaşındaki çocuğun tarım makinesine kaptırması sonucu kopan ayağı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde yerine dikildi.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde 3 Temmuz'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken, çalışan ot kesme makinesine sol ayağını kaptıran Ercan Coşkun'un, ayağı bilek kısmından koptu. Hava ambulansıyla OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Ortopedi Bölümü hekimlerince ameliyata alındı.
Ercan Coşkun’un kopan ayağı başarılı bir ameliyatla yerine dikildi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Şimşek, Coşkun'un ayağının sağılığına kavuştuğunu söyledi.
Karadeniz bölgesinde tarımsal faaliyetlerinin yoğun yapıldığına ve bu tür kazaların sıkça yaşandığına işaret eden Şimşek, "Tarımsal faaliyetlerde kullanılmakta olan tarım araçlarının mevzuatına uygun donanımlarının tamamlanıp bakımlarının yapılması ve kullanımlarında dikkatli olunması gerekiyor. Halen daha köylerimizde herhangi bir koruyucu muhafaza ve kaplaması olmayan, çalışır aksamı açıkta olan eski model traktör ve tarım araçları kullanılıyor. Bunlara bağlı özellikle parmak, el ve kol gibi uzuv yaralanmaları ile sıkça karşılaşmaktayız" dedi.
Coşkun'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edeceklerini belirten Şimşek, "Bu tür yaralanmalarda 4-5 saat içinde kopan uzuv ile yaralının hastaneye getirilmesi büyük önem taşıyor. Başarılı bir ameliyatla kopan ayak yerine dikildi. Bir yıl sonra tamamen iyileşmiş olacak" diye konuştu.
Ercan Coşkun ise kendisini iyi hissettiğini, ayak parmaklarını oynatabildiğini ifade etti.
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