Samsun'da 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Bugün başlayan okula uyum programı ve rehberlik uygulamalarına Samsun'da yağış engeli geldi. Samsun Valiliği, 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:52
Samsun'da 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
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Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.


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Samsun sağanak eğitim

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