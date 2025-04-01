Samsun'da acı olay... Hava almak için çıktığı balkondan düştü!

Atakum ilçesinde tansiyon hastası olduğu belirtilen Gökhan Zengin, hava almak için çıktığı 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da acı olay... Hava almak için çıktığı balkondan düştü!
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:53

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; tansiyon hastası olduğunu öğrenilen ve evlerinin 3. katındaki balkona hava almak için çıkan Gökhan Zengin (50), aşağıya düştü. Ağır yaralanan Zengin, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Gökhan Zengin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Balkon #Samsun #Tansiyon #düştü

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