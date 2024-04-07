Samsun'da akılalmaz iddia... Başörtüsü takıp camide kadınları taciz etti!
Samsun’da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtüsü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Camii’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtüsü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- YSK ablukaya alınıyor!
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- Ali Yerlikaya'dan İsrail protestosuna ilişkin açıklama
- Akşener'e yakın isim aday oldu
- 'Doğrudur, alana çıkmadım'