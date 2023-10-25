Samsun’da bir camiyi kundaklayan şahıs, iki camiyi de yakmaya çalıştı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:59

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi, ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı.

Ardından yakındaki Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camii’ne giden kundakçı, imamın kullandığı odaya girerek Kur’an-ı Kerimleri ateşe verip, odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımı ile itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra Üçpınar Köyü Merkez Camii’nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

“3 CAMİYİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ”

Büyük maddi zarar oluşan Taşköprü Afurcuk Camsi cemaatinden Arif Yılmaz, “Camimizi kundakladılar. Nasıl bir zihniyet bunu yaptı bilmiyorum. En kısa zamanda yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. İlk kez köyümüzde böyle bir şey oldu. Yapan kişiyi tanımıyoruz. Yörükler’de bir camiyi kundaklayamayınca Taşköprü Camimizi yaktı. Buradan sonra da Üçpınar’daki camiyi yakmaya gitmiş. Camideki Kur’an-ı Kerimlerimizi yakmış” dedi.

“KURANLARI YAKIP KAPIYI KİLİTLEYİP KAÇMIŞ”

Yangını görüp müdahale eden cemaatten İsmail Hacıoğlu, “Yatsı namazına geldiğimde bir duman gördüm. Caminin camları kırılmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştım ama kilitleyip kaçmış. Camideki Kur’an-ı Kerimleri yakmış, her şeyi ateşe vermiş. Hoca ve mahalleliye haber verdim. Vatandaşlarla birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik” diye konuştu.

İlk defa köylerinde böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden Ayhan Şen ise, “Yangının çıktığı yer hocanın öğrencilere ders verdiği ve dinlendiği yer. Yangın, caminin içerisine de biraz sıçramış. Büyük bir maddi zarar oluştu. Bu caminin yanı sıra 2 camiyi daha kundaklamaya çalışmış. Oralarda başarılı olamamış. Daha sonra da kaçıp gitmiş” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.