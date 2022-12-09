Samsun'da çatı katında asılı halde ölü bulundu
Samsun'da çatı katında iple asılı halde bulunan 34 yaşındaki Murat Dinçtaş hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinin Cedit Mahallesi'nde Murat Dinçtaş evlerinin çatı katında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu.
Komşularının yardımıyla ip kesilerek Dinçtaş'ın cansız bedeni indirildi ve 112'den yardım istendi.
Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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