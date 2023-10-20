Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti!

Samsun’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erol Yazar (54) evinde kravatıyla kendini asarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:56
Samsun'da doktor kravatıyla intihar etti!
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Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erol Yazar, girdiği bunalım sonucu evinde kravatıyla kendini kalorifer borusuna asarak intihar etti.

Yazar’ın annesi ve babası oğullarını ziyaret için evine gittiler. Anahtar ile kapıyı açamayan ve oğullarına ulaşamayan aile, polisten yardım istedi.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin kapısını kırarak içeri girdiğinde Erol Yazar’ın asılı halde cansız bedeni ile karşılaştılar.

EMEKLİ OLMUŞTU

Yazar’ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart’ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Doktor intihar Samsun

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