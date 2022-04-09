Samsun'da duvar çatladı yollar yarıldı
Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışması esnasında istinat duvarı çatladı, yollarda derin yarıklar oluştu. Çalışma yürütülen yol Ayvacık ve Çarşamba ilçeleri arasında bulunuyor.
Samsun’un Ayvacık ve Çarşamba ilçeleri arasındaki yol yenileme çalışmaları sürerken çökme meydana geldi.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda istinat duvarları çatladı, yollarda derin yarıklar oluştu. Her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda baraj gölüne doğru kaymalar ve derin yarıklar oluştu. Heyelan ve kaya düşmesini önleyecek istinat duvarları zarar gördü. Taşeron firmaya verilen yenileme işi 2024 yılında tamamlanacak ve 350 milyon TL’ye mal olacak.
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