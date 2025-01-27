Samsun'da eve 'uyuşturucu' baskını: Gözaltına alındı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:51

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, T.S'nin (34) ikametine düzenledikleri operasyonda, 266 sentetik ecza hap ve 166 uyuşturucu hap ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.