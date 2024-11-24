Samsun'da kazanan çıkmadı!
Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Samsunspor'un golünü 35. dakikada Landry Dimata atarken, Alanyaspor'un golünü 46. dakikada Sergio Cordova kaydetti.
GALİBİYET HASRETİ DİNMEDİ
Bu sonuçla birlikte Sami Uğurlu yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve Alanyaspor 11 puana ulaştı.
Ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Samsunspor ise 26 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Etiketler: #samsunspor #Alanyaspor #süper lig
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