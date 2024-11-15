Samsun'da hareketli dakikalar... Yanıcı madde ile oynayan çocuklar evi yaktı: 3’ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:15

Güncelleme: 15.11.2024 - 18:12

Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde, Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı öğrenilen evde yanıcı madde ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Cadde üzerinde bulunan bir berber pencereden ateş çıktığını fark etti. Berberin durumu 112’ye bildirmesi üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

IRAK UYRUKLU GENÇLER POLİSE ZORLUK ÇIKARTTI

Evde mahsur kalan 3’ü çocuk 1 genç kız kurtarıldı. Olay yerine gelen bazı Irak uyruklu gençler polise zorluk çıkarttı. Polisin çektiği şeridi geçerek eve girmeye çalışan kişiler ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Dumandan etkilenenler Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye olay yerinde ayrılırken, polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.