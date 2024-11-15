Samsun'da hareketli dakikalar... Yanıcı madde ile oynayan çocuklar evi yaktı: 3’ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi!
Samsun’da yanıcı madde ile oynayan Irak uyruklu çocuklar oturdukları evde yangın çıkardı. Yangında 3’ü çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde, Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı öğrenilen evde yanıcı madde ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.
Cadde üzerinde bulunan bir berber pencereden ateş çıktığını fark etti. Berberin durumu 112’ye bildirmesi üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
IRAK UYRUKLU GENÇLER POLİSE ZORLUK ÇIKARTTI
Evde mahsur kalan 3’ü çocuk 1 genç kız kurtarıldı. Olay yerine gelen bazı Irak uyruklu gençler polise zorluk çıkarttı. Polisin çektiği şeridi geçerek eve girmeye çalışan kişiler ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Dumandan etkilenenler Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye olay yerinde ayrılırken, polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi