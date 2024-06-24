Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:18

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:18

Kaza, saat 00.30 sıralarında Musa Cevher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Zeynep Köse idaresindeki 55 HS 326 plakalı otomobil ile Uğur Yılmaz’ın kullandığı 10 AAR 879 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.