Van'da iki otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:45
Van'da iki otomobil çarpıştı: 14 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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