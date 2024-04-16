Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 20:24
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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Arıca Mahallesi Arıca Pancar Kantarı mevkiinde edinilen bilgiye göre, Nihat E.’nin kullandığı otomobil ile Dursun K. idaresindeki otomobil, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan Sait T., Sadık K., Dursun K., Necati A., Ahmet A. ve Hasan K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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