Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Samsun'da operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'sinin işlemleri tamamlandı.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltı süreleri uzatılan 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 Nisan'da, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanmıştı.
Video Haberler
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Mahir Ünal sucuğa şaşırdı!
- Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme
- Kum fırtınası 5 can aldı
- MHP'lilerden işyeri baskını
- Kavgaya karışan Suriyelilerle ilgili karar
- Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı!
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü
- Kızıl geyikler doğaya bırakıldı
- Dolar 14,75 üzerinde tutundu
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Meteoroloji'den 4 il için zirai don uyarısı
- Nisan ayı için kar uyarısı: Balkanlar'dan giriş yapacak
- Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu
- Halkın yarısı öğün azalttığını söylüyor
- 'Sarayın çakma ekonomisti ve onun atama hükümeti...'
- Acun Ilıcalı'dan büyük jest