Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Samsun'da operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şüpheliden 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 16:00
Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'sinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltı süreleri uzatılan 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 Nisan'da, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanmıştı.




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