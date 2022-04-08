IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu

08 Nisan 2022 Cuma, 10:46

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "IŞİDve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” listesine "IŞİD-H" de eklendi.

Örgüt, "IŞİD'in Afganistan kolu" olarak da biliniyor.

Bu karara karşı 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.