IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "IŞİD ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” listesine eklenen bir terör örgütünün daha mal varlığı donduruldu.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 10:46
IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "IŞİDve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” listesine "IŞİD-H" de eklendi.

Örgüt, "IŞİD'in Afganistan kolu" olarak da biliniyor.

Bu karara karşı 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.


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