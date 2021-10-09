Samsun'da koronavirüs hastası kadın evinde ölü bulundu
Samsun'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Iraklı kadın evinde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Irak uyruklu Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'den (61) haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek polisten yardım istedi. Evin penceresinden içeri giren polis ekipleri Iraklı kadını kanepe üzerinde ölü olarak buldu.
Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin ölümü şüpheli bulundu. Yapılan araştırmada Iraklı kadının korona virü testinin pozitif olduğu ve ölü bulunduğunda 8. günde evinde karantinada kaldığı öğrenildi. Yusra Mohammed Jasım Al-Alrawı'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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