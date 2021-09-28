Samsun'da köylüler isyan etti, AKP’li belediyeyi taşladı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde toplulaştırmaya karşı belediye binası önünde eylem yapan yurttaşlar, belediye binasını ve belediye başkanının makam aracını taşladı. Öfkeli kalabalık, 6,5 saatlik bekleyişin ardından belediyenin önünden ayrıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırmasına karşı çıkan halk, dün sabah saatlerinde Vezirköprü Belediyesi önünde toplandı.
Traktör ve çeşitli araçlarla belediye önünde toplanan yaklaşık bin kişi belediye başkanı ile konuyu Başkan Edis’e aktarmak istedi. Görüşme sağlayamayan vatandaşlar Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'i istifaya davet etti.
Durumun gerginleşmesi üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri ve jandarmalar yurttaşları yatıştırmaya çalıştı. Olayın kontrolden çıkması üzerine polis yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada bazı eylemciler belediye binasının camlarını kırdı. Olayda Başkan Edis’in kullandığı makam aracı da zarar gördü.
POLİS YETMEDİ
Gerginliğin zirve yaptığı sırada yurttaşlar ısrarla başkanla görüşme taleplerini devam ettirdi. Durumun daha da gerginleşmesi üzerine olay yerine ilave jandarma birlikleri de sevk edildi. Daha sonra ilçe kaymakamı ile görüşmek üzere muhtarlardan oluşan 5 kişilik heyet, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız ile görüşme gerçekleştirdi. Muhtarlardan oluşan grup daha sonra Samsun il merkezinde siyasiler ile görüşmeye gitti.
"BİZİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRMASINLAR"
Topraklarından olmak istemediklerini belirten Adatepe Mahallesi sakinleri, “Mehmet Akif Ersoy, ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ demiş. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Burada herkes tankların, tüfeklerin altına yatar yine de toprağını satmaz. Bizim polisle, jandarmayla işimiz yok. Biz toprağımızı, çevremizi ve bölgemizi kurumak için istiyoruz. Biz başka bir yerden gelmedik. Namuslu şerefli köylüleriz. Burada polislerin, jandarmaların ne işi var. Bizim toprağımızı almaya mecbur musunuz?” dediler.
Belediye önündeki 6,5 saatlik gergin bekleyişin adından mahalle sakinleri dağıldı.
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