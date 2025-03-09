Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:24

Güncelleme: 09.03.2025 - 17:24

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir çay evinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan S.K'yi (60) yakaladı. Polis, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari ceza uyguladı.

S.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ile iskambil kartları ele geçirildi.