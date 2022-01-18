Samsun’da ‘millet bahçesi’ tepkisi

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla oluşturulacak millet bahçelerinin sınırları içerisine Bandırma Vapuru, Samsun Limanı, Doğu Park, tenis kulübü, eski hayvanat bahçesi, fuar alanı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu, dijital gösterim merkezi ile Samsunspor Nuri Asan Tesisleri de dahil edildi.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nin de bulunduğu geniş bir bölgenin İlkadım ve Canik ilçelerinden oluşturulacak “millet bahçesi” alanına dahil edilmesi ilgili nazım ve imar plan değişikliği gündem maddesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın “evet” oyu vermesi sonucunda “oyçokluğu” ile kabul edildi. CHP’li Atila Tekcan “Samsunspor Kulübü Tesisleri ve Tenis Kortu mevcut haliyle devam edecek mi? Bunu merak ediyoruz” dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Nuri Asan Tesisleri’ni ranta açacak. Samsunspor’u oradan çıkaracak. Millet bahçesi bu işin kılıfı. Samsunspor, Samsun’un ortak değeridir” dedi. İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da “Bu bölge millet bahçesi olacak ise Nuri Asan Tesisleri ne olacak? Yıkılacak mı? Mustafa Demir net açıklama yapsın” diye konuştu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Demir, “Millet bahçesi yapılacağı haberleri tamamen gerçekdışıdır” dedi.