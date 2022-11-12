Samsun'da paraşütte asılı kalan asistan düşerek yaşamını yitirdi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 17:59

Samsun’un Bafra ilçesinde, hafta sonları Elmacık Tepesi'nde yamaç paraşütü yapan Bafra Hava Sporları Kulübü paraşütçüleri bugün de uçmak için aynı yere çıktı.

Uçan paraşütçülere yerde asistanlık yapan Erdinç Ertuğrul, paraşütü havalandırmak için arkadaşı Ömer Yanbay ile birlikte paraşütü çekti.

Paraşüt havalanırken Ömer Yanbay elini bıraktı. Diğer tarafta bulunan Erdinç Ertuğrul elini bırakamayarak havalanan paraşütte asılı kaldı.

Bir süre havalanan paraşütte asılı kalan Ertuğrul, dayanamayıp ellerini bırakarak yere düştü.

Arkadaşları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdinç Ertuğrul’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Birlikte asistanlık yapan arkadaşı Ömer Yanbay, “Biz beraberdik. Tandemci arkadaşlara yerde asistanlık yapıyorduk. Ben sol tarafından tutuyordum, öbür arkadaş sağ tarafından tutuyordu. Paraşüt geri çekmesin diye çektik havalanmaya başlayınca ben bıraktım, arkadaş elini bırakamadı. Bir süre dayandı sonra kendisi düştü. Kendisi 3 yıllık ekip pilotuydu. Çok üzgünüm" dedi.



