Samsun'da polisi bıçakla yaralayan şahsa ilişkin yeni gelişme
Samsun’da silahlı kavga ihbarına giden bir komiseri bacağından bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
Samsun’un Kavak ilçesinde silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evin çatı katında saldırıya uğradı.
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki T.G. evdeki kapı ve pencere camlarını kırarak polislere fırlattı. Pencereden atlayıp kaçmaya çalıştığı esnada kaçamayacağını anlayan T.G. elindeki bıçakla polislere saldırdı.
Saldırıda komiser M.D., bacağından bıçakla yaralandı. Polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı Kavak Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Burada tedavisi tamamlanan T.G., polisler tarafından Kavak Adliyesi'ne getirildi. Mahkemede susma hakkını kullanan T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Samsun #silahlı kavga #silah
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