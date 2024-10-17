Samsun'da polisi bıçakla yaralayan şahsa ilişkin yeni gelişme

Samsun’da silahlı kavga ihbarına giden bir komiseri bacağından bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Samsun'da polisi bıçakla yaralayan şahsa ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:07

Samsun’un Kavak ilçesinde silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evin çatı katında saldırıya uğradı.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki T.G. evdeki kapı ve pencere camlarını kırarak polislere fırlattı. Pencereden atlayıp kaçmaya çalıştığı esnada kaçamayacağını anlayan T.G. elindeki bıçakla polislere saldırdı.

Saldırıda komiser M.D., bacağından bıçakla yaralandı. Polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı Kavak Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Burada tedavisi tamamlanan T.G., polisler tarafından Kavak Adliyesi'ne getirildi. Mahkemede susma hakkını kullanan T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Etiketler: #Samsun #silahlı kavga #silah

İlgili Haberler

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı
İstanbul'da lisede hareketli dakikalar: Öğretmen müdüre silah çekti!

İstanbul'da lisede hareketli dakikalar: Öğretmen müdüre silah çekti!
İstanbul’da silahlı kavga! 1’i ağır, 4 yaralı

İstanbul’da silahlı kavga! 1’i ağır, 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler