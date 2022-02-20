Samsun’da sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Samsun’da sanayi sitesinde yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakaladı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte aracında gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.Ö., aracında bulunan tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Tahsin K.’nın sağ ve sol bacağına, Tanju K.’nın ise vücudunun tamamına isabet etti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Tanju K. ve Tahsin K. ambulans ile Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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