Samsun'daki bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:44

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:44

Samsun'da Özkan K. adındaki kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan saldırganın H.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.