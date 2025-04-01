Samsun'daki bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'daki bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:44

Samsun'da Özkan K. adındaki kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan saldırganın H.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Etiketler: #bıçaklı saldırı #Samsun

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