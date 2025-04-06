Samsun'daki katliam gibi kazada yeni gelişme: Ölen 5 kişinin isimleri belli oldu!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı katliam gibi trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri belli oldu.

Samsun'daki katliam gibi kazada yeni gelişme: Ölen 5 kişinin isimleri belli oldu!
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İHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:06

Korkunç kaza, saat 23.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu yönüne giden Zekeriya Ateş’in kullandığı 06 DV 3250 plakalı otomobil, yağmur ve yoğun sisten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek Taner Aydın yönetimindeki 55 FA 026 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 06 DV 3250 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Zekeriya, eşi Gülcan ve çocuğu Emirhan Ateş ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve Aydın Aydın hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışarak can veren vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkartılarak Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kazada ölenlerden 4’ünün olay yerinde, sürücü Taner Aydın’ın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #trafik kazası #kaza

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