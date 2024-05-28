Samsun'daki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:06

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:06

Yangın, Tekkeköy ilçesinde OSB’de bulunan Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında saat 21.00 sıralarında çıktı.

Çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA’lar ve belediyelerin su tankerleri yangını söndürmek için seferber oldu. Fabrika, yangında alevlere teslim oldu.

Fabrikadaki zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile havadan görüntülenen fabrika kullanılamaz hale geldi.

Hemen yanı başında bulunan mutfak soğutma fabrikası da yangında zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 9 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.