Samsun'un 2 ilçesinde eğitime yarım gün ara
Samsun'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verildi.
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Vezirköprü ve Kavak kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçede tedbir amaçlı eğitime ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamalarda, cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen yoğun kar yağışıyla buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "İlçe genelinde; Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında 11 Nisan 2025 Cuma günü öğleden sonra (yarım gün) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Samsun #eğitim #Kar #kar tatlısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara