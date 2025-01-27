Sanayide 'demir sopalı' çırak kavgası: Yaralılar var...

Aydın’ın Efeler ilçesinde sanayide çalışan çırakların demir sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Sanayide 'demir sopalı' çırak kavgası: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:51

Zeybek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde, sanayideki dükkanlarda çalışan ve husumetli oldukları iddia edilen 4 çırak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Sözlü tartışma kısa sürede büyüterek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı demir sopa ile karşı tarafa saldırdı. Sanayi sokaklarında kovaladıkları 2 kişiyi demir sopayla yaralayan gençlerin kavgası, bölge esnafının araya girmesiyle sonlandırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Diğer çırakları yaralayan 2 genç ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #Ambulans #aydın

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