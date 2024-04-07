"Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:54

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:55

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, X (Twitter) isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin lüks içinde olduğunu açıklamıştı. Ardından X (Twitter) platformunda birçok kullanıcı belediyeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.