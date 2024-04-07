"Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sancaktepe Belediye binasındaki 'jakuzi' iddiaları ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:54
Abone Ol google-news

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, X (Twitter) isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin lüks içinde olduğunu açıklamıştı. Ardından X (Twitter) platformunda birçok kullanıcı belediyeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

 


Sancaktepe Belediyesi haberleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Başsavcılık haberleri

İlgili Haberler

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den AKP'li Şeyma Döğücü'ye: Jakuzi çok değersiz kalacak
CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar

CHP’nin kazandığı AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nde lüks içinde yaşamışlar
Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Özgür Özel çağrı yapmıştı: YSK ablukaya alınıyor!

Son Dakika... Özgür Özel çağrı yapmıştı: YSK ablukaya alınıyor!
15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü

15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü
CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'

CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi

Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi
Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde saldırı

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde saldırı
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Meteoroloji açıkladı: 6 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!