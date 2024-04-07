"Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi" iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı
Sancaktepe Belediye binasındaki 'jakuzi' iddiaları ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık, X (Twitter) isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.
İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, AKP’nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi’nin lüks içinde olduğunu açıklamıştı. Ardından X (Twitter) platformunda birçok kullanıcı belediyeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- YSK ablukaya alınıyor!
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- 'Hukukla darbe yapılıyor'
- İsrail şirketinin Türkiye ayağı çıktı!
- Fenerbahçe sahadan çekildi!