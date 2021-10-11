Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı
Sancaktepe'de balkondan aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki iki bekçiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Merve Mahallesi Mina Sokak'taki evde aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C. sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtı.
Bu sırada sokakta devriye görevi yapan bekçiler A.G. ve B.Y. olaya müdahale etmek isterken silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bekçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, yaralanmanın gerçekleştiği alanda çalışmalarda bulundu.
Zanlı Y.C. ateş açtığı silahla olay yerinde gözaltına alındı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Nihal Yalçın'dan Karadağlı'ya tepki
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Babacan'dan çarpıcı itiraflar
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri