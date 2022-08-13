Sancaktepe’de pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra aracı çaldı
Sancaktepe’de girdiği evden çaldığı araç anahtarıyla sokakta park halinde bulunan otomobili çalan şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Ağustos'ta Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan adreste hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, konuya ilişkin yaptıkları araştırmalarda, şüpheli şahsın ikametten araç anahtarını aldığı, akabinde aracı da alarak olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın kimlik bilgilerini tespit eden polis ekipleri, şüpheli Y.E.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan araç ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "evden hırsızlık" ve “oto hırsızlık” suçlarından adliyeye sevk edildi.
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