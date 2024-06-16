Sancaktepe’de polis memuru intihar etti
İstanbul Sancaktepe’de bir polis memuru silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün 18.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memuru silahla başına ateş ederek intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir ceset buldu. Cesedin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru İ.A. olduğu belirlendi.
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