Sandal: Bayraklı’yı yeniden planlıyoruz

10 Aralık 2021 Cuma, 09:16

En son 2017 yılında güncellenen ve toplamda 80 hektarlık alanı kapsayan planlar, vatandaşların istekleri doğrultusunda yeniden elden geçirildi. Yeni planlara göre, mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanları ile park, otopark, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü. Bayraklı Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen planlar, onaylanması için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğin Bayraklısı’nı yaratmak için var gücümüzle çalışıyor, ilçemizin dört bir yanında kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en önemlisi olan Adalet ve Manavkuyu mahallelerindeki imar planı revizyon çalışmamızı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 40 yıllık kronik sorunu, vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre şekillendirdik. Doğayı ve yeşili ön planda tutan bir çalışma gerçekleştirdik. Bayraklı’yı yeniden planlıyoruz” ifadelerini kullandı.