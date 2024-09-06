Sanıkların kaçması mı isteniyor? Savcı talebine mahkemeden ret

Yayınlanma: 06.09.2024 - 13:22

Güncelleme: 06.09.2024 - 13:22

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Selim Köse Apartmanı depremde yıkılmış ve 42 kişi yaşamını yitirmişti. Dava kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, beton malzeme kalitesi yetersizliği ve proje ile uygulama arasında farklılık olduğu vurgulanırken müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması ve statik uygulama denetçisinin asli kusurlu olduğu belirtildi. Rapor sonrası savcılık harekete geçerken, ifadeye çağrılan 4 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak daha önce adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheliler mahkeme tarafından yeniden serbest bırakıldı. Mahkeme kararının gerekçesinde olarak şüpheli tarafının daha önce dosyaya sunduğu aksi yöndeki rapora atıf yapılarak "raporlar arasında çelişki var" denildi. Savcılık ve müştekiler ise bu karara itiraz etti.

"GÜLE OYNAYA EVLERİNE GİTTİLER"

Cumhuriyet'e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Seda Mutaf ise şunları söyledi: "Yine benzer şeyler yaşanıyor. Şüpheli tarafından alınan şaibeli rapor üzerinden çelişki bahanesiyle sorumlular yine güle oynaya evlerine gittiler. Bu zaman kazanmaya yönelik işlemlerle bu kişilerin kaçması mı isteniyor? Sürecin peşini asla bırakmayacağız. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Adalet er ya da geç yerini bulacak."