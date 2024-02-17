Saniye saniye kaydedildi... İki aile arasında palalı kavga!
Bursa’da iki aile arasındaki palalı kavga yaşandı. O anlar ise, bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi Mahallesi'ne bağlı Küplüpınar Mahallesi’nde palalı kavga yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, taraflar yanlarında getirdiği palalar ile birbirlerine saldırdı.
Göz Atın
Kavganın büyüklüğü nedeniyle mahalleli panik olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Taraflardan biri diğer tarafın aracına ve evine zarar verirken, olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kavga anı çevrede bulunan bir yurttaşın kamerasına anbean yansıdı.
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